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Отец Василевского: «Торонто» был достоин победы в серии. Но в 6-й и 7-й играх «Тампа» преобразилась, в том числе и Андрей»

Отец Андрея Василевского считает, что «Торонто» был достоин победы над «Тампой».  «Лайтнинг» обыграли «Лифс» в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1, 4-3).

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