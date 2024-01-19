Минобороны отчиталось об ударах из «Градов» по бойцам ВСУ под Артемовском

МО: расчеты РСЗО «Град» ударили по бойцам ВСУ в опорных пунктах под Артемовском Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» нанесли удары по украинским военнослужащим в опорных пунктах, которые находятся на передовых позициях под Артемовском.