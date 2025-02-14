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Московский ресторан выставил ценник в 650 рублей за стакан воды

Московский ресторан выставил ценник в 650 рублей за стакан воды

Московский ресторан «Кофемания» выставил неадекватный ценник за обычную воду в стаканах.Telegram-канал «Новости Москвы» сообщил, что ее продают за 650 рублей.

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