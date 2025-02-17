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Стало известно, что Юлию Ауг удалили из нового фильма

Стало известно, что Юлию Ауг удалили из нового фильма

Официальный пресс-агент фильма «Огниво против Волшебной Скважины» компания «ПрофиСинема» сегодня сообщила, что в финальном монтаже музыкальной сказки, выход которой запланирован на 2025 год, не будет актрисы Юлии Ауг.

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ВАРЯГ РУС
&quot;... Отряд не заметил Потери бойца.&quot;  /Михаил Светлов — Гренада/                                                                                                                                                     Жалко &quot;пачкать&quot; стих Светлова об эту мразоту, но из песни слов не выкинешь.
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