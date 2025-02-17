Официальный пресс-агент фильма «Огниво против Волшебной Скважины» компания «ПрофиСинема» сегодня сообщила, что в финальном монтаже музыкальной сказки, выход которой запланирован на 2025 год, не будет актрисы Юлии Ауг.
Стало известно, что Юлию Ауг удалили из нового фильма
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ВАРЯГ РУС
"... Отряд не заметил Потери бойца." /Михаил Светлов — Гренада/ Жалко "пачкать" стих Светлова об эту мразоту, но из песни слов не выкинешь.
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