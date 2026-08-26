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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Раиль Якупов об обмене Профаки: «Сделка полностью в пользу «Динамо». Канадец может стать одним из ведущих игроков клуба и надолго закрепиться в КХЛ»

Бывший генменеджер « Нефтехимика » Раиль Якупов оценил обмен защитника нижнекамцев Луки Профаки в московское «Динамо».

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