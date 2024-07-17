В Республике Бурятия медицинском классе на полигоне Дивизионный военнослужащие Восточного военного округа осваивают тактическую медицину

Особое внимание уделяется психологической подготовке военных, правильной оценке степени ранения, применению средств для остановки кровотечения, наложению шин и давящих повязок для возможности дальнейшей транспортировки и эвакуации.
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