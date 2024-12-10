Царьград Коллаж Царьграда Абхазия осталась без русских денег. Судя по мрачным лицам абхазского руководства, в республике не до праздников.
Жить на свои: Как Россия учит Абхазию. По пунктам
Комментарии
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Мурзик
Самый главный и толстый абхаз по фамилии Тумба, поговорил с самым длинным абхазом по фамилии Столба и любителем рыбалки Рыба, по поводу не согласия их действиям, но упрямый Дамба и радикальный Бомба отвергли все претензии и предложения. Из политической жизни Апсуа. А что можно ждать от общества где живут феодально родовыми, и племенными связями. Дармоеды они и в Абхазии дармоеды.
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7 час.
Мурзик
Ещё бы не ездили б туда туристы, которых там грабят и унижают вот тогда они бы на корячках приползли.
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7 час.
Александр Петров
-"И только руководство России, по-моему, этого не видит и не понимает!" А может вот по этому оно и не понимает русских?
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2 час.
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