Жить на свои: Как Россия учит Абхазию. По пунктам

Мурзик Самый главный и толстый абхаз по фамилии Тумба, поговорил с самым длинным абхазом по фамилии Столба и любителем рыбалки Рыба, по поводу не согласия их действиям, но упрямый Дамба и радикальный Бомба отвергли все претензии и предложения. Из политической жизни Апсуа. А что можно ждать от общества где живут феодально родовыми, и племенными связями. Дармоеды они и в Абхазии дармоеды.

Мурзик Ещё бы не ездили б туда туристы, которых там грабят и унижают вот тогда они бы на корячках приползли.