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Все, что нужно знать про сварку

Все, что нужно знать про сварку

Первая электросварка была изобретена на Пермских пушечных заводах Николаем Славяновым. Прославленный пермяк не просто изготовил машину, которая оказалась способна соединять различные металлы, но и собрал первую команду сварщиков и запустил процесс обновления производств по всей Российской империи! Чем поразил Славянов мировых ученых в Париже? Что стало первым сваренным изделием? И чем смог удивить Славянов россиян даже после смерти? В этом видео сюжете мастер кузнец расскажет невероятные факты из истории первой электросварки! К сожелению видео на портале не грузится, для просмотра перейдите на источник.

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