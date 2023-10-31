Все, что нужно знать про сварку

Первая электросварка была изобретена на Пермских пушечных заводах Николаем Славяновым. Прославленный пермяк не просто изготовил машину, которая оказалась способна соединять различные металлы, но и собрал первую команду сварщиков и запустил процесс обновления производств по всей Российской империи! Чем поразил Славянов мировых ученых в Париже? Что стало первым сваренным изделием? И чем смог удивить Славянов россиян даже после смерти? В этом видео сюжете мастер кузнец расскажет невероятные факты из истории первой электросварки! К сожелению видео на портале не грузится, для просмотра перейдите на источник.