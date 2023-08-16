Изменения вводятся для удобства пассажиров.В Новосибирске с 16 августа изменятся схемы движения маршруток № 24 и № 8.
В Новосибирске с 16 августа изменится схема движения маршрутки №24
Комментарии
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rМ
ruslava Митькина
Кто придумывает эти всяческие нововведения- сами не ездят по этим маршрутам. Лучше подумайте, как перезапустить автобусы в новостройках по Красному проспекту - Северная корона! Людям все сложнее добраться до метро Заельцовская. Ходит только один автобус № 97 и то 1 раз в 30 минут, это реально. До настоящего времени не оборудована крытая остановка, пенсионеры и инвалиды должны стоять и в жару, и дождь, и в мороз по 30-40 минут на больных ногах, Это просто издевательство! Да установите запрещающий знак на парковку любого автотранспорта в районе остановки, автохамы совсем оборзели.
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15 час.
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