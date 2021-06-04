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Тема, конечно, сама по себе забавна. Евгений Сатановский

Тема, конечно, сама по себе забавна. Евгений Сатановский

Американская разведка не нашла доказательств того, что неопознанные летающие объекты, которыми она на протяжении длительного времени занимается, потратив на это несколько десятков миллионов долларов, имеют какое-то отношение к инопланетянам.

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