Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зачем на КамАЗах гнутые пластины на углах кабины: решение инженеров против грязи

Зачем на КамАЗах гнутые пластины на углах кабины: решение инженеров против грязи

Уголки кабины классического «КамАЗ» украшают характерные изогнутые дефлекторы. Водители-новички принимают их за деталь экстерьера, но советские инженеры ставили их вовсе не для красоты.

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