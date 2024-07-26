Транспортные полицейские Сибири во взаимодействии с общественным советом организовали для детей путешествие по детской железной дороге

Путешествие по детской железной дороге и экскурсию для ребят из Центра социальной помощи семье и детям «Семья» организовали сотрудники УТ МВД России по СФО во взаимодействии с коллегами из ЛО МВД России на станции Новосибирск при поддержке члена Общественного совета при окружном Управлении – заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги по кадрам и социальной политике – Александра Теслевича.