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Мировое обозрение

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ИКАО подтвердила получение обращения России по угрозам воздушному транспорту

ИКАО подтвердила получение обращения России по угрозам воздушному транспорту

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила получение обращения российской стороны, касающегося угроз безопасности воздушного движения.

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