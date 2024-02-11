Алаев об ЭСК: «Если станет станет прозрачнее, будет проще. Сейчас мы даже не знаем, собираются они онлайн или очно, видим только результат»

– Что должно произойти, чтобы Александр Алаев поменял свое отношение к ЭСК? Что должно произойти, чтобы вы вышли и сказали: «Очень справедливые решения»? – Много раз ранее уже говорил на эту тему и не хочу сейчас вновь ее поднимать.