Интервью с Цыгановыми обернулось для Дудя* проверкой по уголовной статье

Журналиста заподозрили в дискредитации российской армии ВИКА И ВАДИМ ЦЫГАНОВЫ ФОТО ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ Устроившее шумиху интервью Вики и Вадима Цыгановых обернулось для журналиста Юрия Дудя* проверкой по уголовной статье.
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