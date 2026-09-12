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Пункт-А

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Выигрыш получился непростым, зато вывело в число лидеров. Сегодня в Астрахани состоялся второй тур чемпионата России по гандболу среди мужских клубов Суперлиги, где местное «Динамо» принимало казанский «Ак Барс». После успеха на старте динамовцы очень рас

Выигрыш получился непростым, зато вывело в число лидеров. Сегодня в Астрахани состоялся второй тур чемпионата России по гандболу среди мужских клубов Суперлиги, где местное «Динамо» принимало казанский «Ак Барс». После успеха на старте динамовцы очень рас

Хотя и до минимума свел отставание в игре. Сегодня в Хасавюрте в рамках 23-го тура первенства России среди команд первой группы Второй лиги (дивизион Б) местная «Победа» принимала СК «Астрахань».

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