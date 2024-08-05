Прокуратура Петербурга держит на контроле ситуацию с обрушением дома в Петроградском районе

По данным следствия, строители при капремонте нарушили правила безопасности Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга держит на контроле ход и результаты расследования по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности причинение крупного ущерба.