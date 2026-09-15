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Орешкин: главное, чтобы человек оставался сильнее и многограннее ИИ

Орешкин: главное, чтобы человек оставался сильнее и многограннее ИИ

Искусственный интеллект активно внедряется в повседневную жизнь, важно, чтобы человек использовал этот инструмент для собственного развития и при этом оставался сильнее и многограннее, чем ИИ, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на полях Международного фестиваля молодёжи (МФМ) в Екатеринбурге.

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