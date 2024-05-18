Депутат Бурляев призвал преподавать детям в школах уроки целомудрия

Народный артист России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев заявил, что в российских школах в рамках Года семьи нужно ввести уроки целомудрия, которые позволят ученикам тянуться «к правильным ориентирам».
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