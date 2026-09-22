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Телебашни России на неделю включат подсветку в честь Дня тигра

Телебашни России на неделю включат подсветку в честь Дня тигра

Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) с 23 по 30 сентября включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня тигра.

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