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Счастливый муж и танцы с дочерью на подиуме: Лера Кудрявцева с близкими отдыхает в Дубае

Счастливый муж и танцы с дочерью на подиуме: Лера Кудрявцева с близкими отдыхает в Дубае

Прошлый год для Леры Кудрявцевой оказался сложным. В начале 2024-го поклонников ужаснула новость о расставании ведущей с супругом, а в ноябре и декабре, как это бывает у артистов, она была загружена работой.

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