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Радимов заявил, что снимает шляпу перед "Спартаком" после игры с "Зенитом" в РПЛ

Радимов заявил, что снимает шляпу перед "Спартаком" после игры с "Зенитом" в РПЛ

Бывший капитан петербургского "Зенита" Владислав Радимов в эфире "Матч Премьер" извинился перед московским "Спартаком" за свои слова, что красно-белые "пропустят трешку" в матче между командами в 19‑м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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