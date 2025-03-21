Зенитная ракетная система «Хунци-19» на службе в НОАК Пусковая установка ЗРС HQ-19 на выставке Airshow China 2024.
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Зенитная ракетная система «Хунци-19» на службе в НОАК Пусковая установка ЗРС HQ-19 на выставке Airshow China 2024.
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