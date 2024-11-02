Ким Кардашьян снялась голой в образе аллигатора к Хеллоуину

Американская телезвезда Ким Кардашьян нарядилась в аллигатора в честь Хеллоуина. Снимки она опубликовала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).