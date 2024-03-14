В ДНР задержали подозреваемую в шпионаже жительницу Мариуполя

Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали жительницу Мариуполя. Ее подозревают в шпионаже. Было установлено, что задержанная собирала информацию о местах расположения частей Минобороны России около города и передавала ее украинским спецслужбам в соцсетях, сообщает пресс-служба УФСБ по ДНР.