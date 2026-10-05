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Ташуев — о словах Мостового: «Со здоровым коленом без проблем смогу показать те же финты, что и Саша»

Ташуев — о словах Мостового: «Со здоровым коленом без проблем смогу показать те же финты, что и Саша»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев отреагировал на слова экс-полузащитника сборной России Александра Мостового о нем.

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