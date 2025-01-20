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ВСУ подтягивают резервы в Курской и Сумской областях для нового мощного наступления

ВСУ подтягивают резервы в Курской и Сумской областях для нового мощного наступления

Российские войска продолжают отражать контратаки ВСУ в Курской области. Российская группировка «Север» за минувшие сутки нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад, а также отразила две контратаки в курском приграничье, говорится в сводке Минобороны.

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