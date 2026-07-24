Трамп забирает деньги Ирана: Тегеран предупредил о взрывоопасном прецеденте Глава иранского МИД Аббас Арагчи предупредил, что решение през.
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Трамп забирает деньги Ирана: Тегеран предупредил о взрывоопасном прецеденте Глава иранского МИД Аббас Арагчи предупредил, что решение през.
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