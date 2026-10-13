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Новости для Фанов

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Innuendo: как Queen создавали свой последний альбом с Фредди Меркьюри

Innuendo: как Queen создавали свой последний альбом с Фредди Меркьюри

Есть пластинки, которые со временем начинаешь ценить не за отдельные хиты, а за ту особую атмосферу, которая пронизывает их от первого до последнего звука.

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