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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хелиеваара разбил ракетку об колено в четвертьфинале US Open в миксте

Харри Хелиеваара разбил ракетку об колено в 1/4 US Open в миксте. Он вместе с Анной Данилиной играл против Дональда Янга и Тэйлор Таунсенд.

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