Варламов одержал 3-ю победу в сезоне, отразив 24 из 26 бросков «Ванкувера»

Вратарь «Айлендерс» отразил 24 из 26 бросков в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (5:2). В текущем сезоне у 36-летнего россиянина 3 победы в 7 играх при 89,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,86.