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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае аферисты "пересчитали трудовой стаж" женщине, два раза "обезопасив" на 700 тысяч

На Алтае аферисты "пересчитали трудовой стаж" женщине, два раза "обезопасив" на 700 тысяч

Сельчанка четко следовала указаниям неизвестных и уверенно "спасала" свое финансовое положение В Алтайском крае мошенники обманули 55-летнюю жительницу одного из сел Бийского района, заставив два раза оформить кредит и выслать им деньги, сообщает региональное МВД.

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