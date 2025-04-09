На Алтае аферисты "пересчитали трудовой стаж" женщине, два раза "обезопасив" на 700 тысяч

Сельчанка четко следовала указаниям неизвестных и уверенно "спасала" свое финансовое положение В Алтайском крае мошенники обманули 55-летнюю жительницу одного из сел Бийского района, заставив два раза оформить кредит и выслать им деньги, сообщает региональное МВД.
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