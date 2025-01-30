Как не попасть на ремонт турбомотора при покупке авто с пробегом — советы автоподборщика

Турбированные двигатели сложнее и дороже в обслуживании по сравнению с атмосферными: турбина работает при высоких температурах и нагрузках, и если владелец пренебрегает правилами обслуживания или использует некачественное масло, ресурс турбокомпрессора значительно сокращается.