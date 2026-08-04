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Газета.ру

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Доцент Балынин: с 1 сентября вводятся новые правила оплаты сверхурочной работы

Доцент Балынин: с 1 сентября вводятся новые правила оплаты сверхурочной работы

В России с 1 сентября изменятся правила оплаты сверхурочной работы. Если сегодня её продолжительность не должна превышать четырёх часов или 120 часов в год, то теперь этот показатель увеличат до 240 часов в год, напомнил в беседе с RT доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.

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