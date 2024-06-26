Классическая приключенческая игра Little Big Adventure спустя 30 лет после выхода пол...

Классическая приключенческая игра Little Big Adventure спустя 30 лет после выхода получит ремейк — первый трейлер и подробностиКлассическая приключенческая игра Little Big Adventure, вышедшая в 1994 году, спустя 30 лет после оригинального релиза получит новую жизнь благодаря ремейку.
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