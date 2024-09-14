Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Старый моральный урод .Майкл Дуглас возм...
  • Леонид Рыбаков
    У НАС ПРОЦВЕТАЕТ КАК ВСЕГДА ---Я СКАЗАЛ ---САМОДУРСТВО И ЭТА КАТЕГОРИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВСЕГДА ПРОБИВАЕТСЯ К ВЛАСТИ ----...Белоусов поручил ...
  • Георгий Михалев
    Надо же, мастурбеков уже в депутаты выбирают. Это значит, что мастурбеков уже большинство или все продано.Подмосковный депу...

Захарова назвала введение санкций США против СМИ РФ экстраординарной ситуацией

Захарова назвала введение санкций США против СМИ РФ экстраординарной ситуацией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на медиасаммите БРИКС заявила, что новые санкции США против российских СМИ являются ничем не обоснованным нападением на свободу слова, а сама ситуация - экстраординарна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх