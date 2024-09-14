Захарова назвала введение санкций США против СМИ РФ экстраординарной ситуацией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на медиасаммите БРИКС заявила, что новые санкции США против российских СМИ являются ничем не обоснованным нападением на свободу слова, а сама ситуация - экстраординарна.
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