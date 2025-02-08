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Доставщиков Москвы лишили сотен электровелосипедов. Но есть нюанс

Доставщиков Москвы лишили сотен электровелосипедов. Но есть нюанс

ГАИ начала проводить рейды по доставщикам на электровелосипедах. По информации МАКС, на штрафстоянках столицы уже скопились сотни транспортных средств, нарушающих ПДД о максимальной возможности скорости или мощности мотора.

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