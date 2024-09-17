Стала известна стоимость создания российского аналога Starlink

Спутник компании «Бюро 1440» / © «Бюро 1440» Развертывание группировки низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет, состоящей из 383 аппаратов, должно начаться в следующем году и займет пять лет.
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