Зеленский впервые публично допустил потерю украинских территорий

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос в интервью Bloomberg о возможном вступлении в НАТО по «немецкому сценарию» без части территорий, как это было с Германией после Второй мировой войны, неожиданно обратился к мнению народа.
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