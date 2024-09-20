Анчелотти о Винисиусе, Мбаппе и Родриго: «Я не говорю, что им надо отрабатывать в защите, но «Реалу» нужно сократить разрыв между атакой и полузащитой»

«Цель команды – действовать компактно. Если Винисиус, Мбаппе и Родриго пытаются прессинговать, а наши полузащитники и защитники не поднимаются выше, то проблема не в этой троице.
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