К сожалению, русофобия явление не только лишь иностранное, а оно уже давно укоренилось и внутри России, получив хлесткое название «Смердяковщина» в честь одного из самых омерзительных героев романа Достоевского «Братья Карамазовы» – Смердякова, который ненавидел Россию, цинично заявляя: «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе.