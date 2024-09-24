Кубань готовится к встрече со свирепым и разрушительным циклоном: оборудованы пункты временного размещения

Городские службы готовятся к ухудшению погоды — задействовано 900 сотрудников и 380 единиц техники. Коммунальные работники адаптируют системы ливневок к вероятным сильным дождям и создают условия для безопасной работы жизненно важных объектов и социальных учреждений.
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