Кубань готовится к встрече со свирепым и разрушительным циклоном: оборудованы пункты временного размещения

Городские службы готовятся к ухудшению погоды — задействовано 900 сотрудников и 380 единиц техники. Коммунальные работники адаптируют системы ливневок к вероятным сильным дождям и создают условия для безопасной работы жизненно важных объектов и социальных учреждений.