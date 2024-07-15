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Дитц о раннем вылете ЦСКА из плей-офф: «После первого матча с «Локомотивом» мы думали, что вернулись. Но затем они побеждали по делу»

Московский клуб вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Локомотиву» (1-4). В двух предыдущих сезонах армейцы выигрывали Кубок Гагарина.

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