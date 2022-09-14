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9 интересных фактов про Эми Уайнхаус

9 интересных фактов про Эми Уайнхаус

Сегодня день рождения обладательницы замечательного голоса, британской певицы Эми Уайнхаус. Возможно, тем, кто интересуется ее творчеством, но пока недостаточно хорошо знаком с ним, будет полезна подборка фактов из жизни рано угасшей звезды.

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