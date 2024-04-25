В поликлинике на Перервинском бульваре началась иммунизация

Как сообщили в паблике городской поликлиники №9, с 22 по 30 апреля проводится Единая неделя иммунизации населения с целью дальнейшего снижения заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики.
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