Имущество отобрать и завести уголовное дело: в Госдуме призвали разобраться с внучками Горбачева, которые из ФРГ помогают нашим недругам

Виктор Гайдуков Давно известно, что государство не только имеет право, но и обязано защищаться, иначе оно не выживет, и его народу придётся бедствовать и скитаться по чужой земле. Поэтому всех этих беглецов, и не только внучек Горбачёва, если они поддерживают врагов России, или как-то клевещут на Россию и обижают Российский народ, при условии, что они сохранили Российское гражданство, надо судить, лишать имущества и сажать в тюрьму, а если они не вернулись в России, то всё равно судить, лишать гражданства и так далее по списку. Чего ждём? Иосиф Виссарионович к нам не вернётся, так что надо как-то самим учится защищать Родину.

ВераВерная В голове не укладывается...Ладно, самого Горбачёва не трогали, так его и нет уже на этом свете. А внучки-то что, неприкасаемые? Неприкрыто творят свои гадкие дела против России, не стесняясь донатят соседнему вражескому государству, и это нормально? А муженёк Анастасии, между прочим, закончил Российскую Академию госслужбы при Президенте РФ, слинял в Германию, заделался рокером, а выручку от концертов также отправляет в поддержку неприятеля. А что, так можно было? За время учёбы весь такой правильный был, и как лихо перекрасился. Как это вообще можно? Может этот Дмитрий Зангиев и секретами какими уже торгануть успел? И никому не интересно?