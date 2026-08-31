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Иркутск Сегодня

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S7 Airlines переходит на ежедневные рейсы из Иркутска в Бангкок

S7 Airlines с 1 сентября увеличит частоту рейсов по маршруту Иркутск — Бангкок до ежедневных. Полеты будут выполняться каждый день, включая добавленный рейс по вторникам.

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