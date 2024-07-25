РБК: автономная газификация Камчатского края переносится на 2026 год

Правительство России переносит вправо сроки сроки автономной газификации Камчатского края при помощи сжиженного природного газа на конец 2026 года - несмотря на то, что по первоначальной "дорожной карте" этот проект должен быть осуществлен к 2025 году.
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