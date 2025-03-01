Steak Lovers
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Steak Lovers

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Как отделить курицу от костей с помощью ножниц. Показываем по шагам

Как отделить курицу от костей с помощью ножниц. Показываем по шагам

При подготовке курицы к приготовлению большинство людей используют нож. Однако, если он недостаточно острый, процесс может затянуться, а рабочая поверхность окажется в беспорядке из-за мелких кусочков и брызг.

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