Страна и люди
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Страна и люди

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Лидер АдГ жестко прошлась по Мерцу после провала его партии на выборах

Лидер АдГ жестко прошлась по Мерцу после провала его партии на выборах

Сопредседатель ультраправой немецкой партии «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила, что избиратели Саксонии-Анхальт наказали канцлера Фридриха Мерца на прошедших выборах.

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