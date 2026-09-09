Лидер АдГ жестко прошлась по Мерцу после провала его партии на выборах

Сопредседатель ультраправой немецкой партии «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила, что избиратели Саксонии-Анхальт наказали канцлера Фридриха Мерца на прошедших выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как эффективно во...
- Как эффективно во...
- Петушатник раскук...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым